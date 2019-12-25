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СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию
Сегодня, 12:52
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lesjasap

СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию

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Мужчина является сотрудником компании DNV GL.

СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом заявили представители отраслевого издания Upstream. Журналисты рассказали, что гражданин, арестованный в Осло 15 августа, является сотрудником компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL. Это предприятие занимается сертификацией трубопроводов, включая проект "Северный поток".

По делу о шпионаже в пользу России арестован 50-летний норвежец. Его подозревают в передаче государственной тайны российской разведке. Данные "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". За данное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд Норвежских вооруженных сил или правительственных структур

сообщение пресс-службы DNV GL

Местная газета Dagbladet заявила, что арестованный контактировал с россиянином, который имеет дипломатический иммунитет.

Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран.

Теги: dnv gl, госизмена, норвегия, шпион, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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