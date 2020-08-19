Условия для въезда в Финляндию - самые жесткие из всех стран ЕС.

Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава местного МВД Мария Охисало. Чиновница рассказала, что правительство приняло соответствующее решение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в нескольких государствах.

В список "невъездных" попали приезжающие из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра. По словам министра МВД, условия посещения Финляндии среди стран Европейского союза на данный момент самые жесткие.

Отметим, что новые ограничения вступят в силу с 24 августа. Сейчас Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии работает над постановлением о приостановке перелетов между Турку и Скопье. Из Северной Македонии в Финляндию прибыло уже более 40 зараженных коронавирусом.

Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну.

Видео: Twitter / Valtioneuvosto | Statsrådet