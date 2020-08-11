Решение о въезде в страну иностранца будет приниматься в индивидуальном порядке на границе.

Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну. Об этом говорится в официальном сообщении пограничной охраны. В страну могут попасть граждане РФ, у которых в стране остался "социальный партнер". Специалисты имеют в виду людей, с которыми россияне находятся в гражданском браке или сожительстве.

В Финляндию могут прибыть лица, путешествующие по гуманитарным причинам, неотложным семейным делам или другим веским причинам сообщение пограничной службы Финляндии

Новые поправки касаются не только россиян, но и граждан Канады, США, Австралии и Турции. Официальный представитель ведомства Юха Кивеля рассказал журналистам из финского издания YLE о том, что решение по каждому прибывающему в страну иностранцу принимается в индивидуальном порядке на границе.

Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 8 сентября.

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