Финляндия утверждает, что имеет доказательства нарушения своих границ истребителями РФ

Обвинение предъявлено не будет, так как погранслужба не смогла установить личности пилотов.

Финляндия утверждает, что имеет доказательства нарушения своих границ истребителями России. С соответствующим заявлением выступила пограничная служба государства. Чиновники объяснили, что смогли подтвердить факт нарушения российской боевой авиацией воздушной границы. Речь идет о полете двух Су-27 28 июля.

Установлено, что два Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо. Они вторглись в воздушное пространство в 14:07 по местному времени сообщение пограничной службы Финляндии

В ведомстве рассказали, что российские истребители за одну минуту преодолели расстояние в 10 километров, после чего покинули Финляндию. Пограничники добавили, что военные не зашли на территорию страны глубже, чем на 600 метров. В Финляндии отметили, что не смогли идентифицировать личности пилотов, находившихся в самолетах. В связи с этим правительство не может выдвинуть обвинение.

Напомним, что ранее в Минобороны России говорили о том, что во время полета Су-27 не нарушали воздушное пространство Финляндии. Они объяснили, что пилоты совершили запланированный полет из Карелии в Калининградскую область.

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