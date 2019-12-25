Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 8 сентября

На данный момент коэффициент распространения коронавируса в РФ превышает требования правительства Финляндии.

Граница Финляндии и РФ точно не откроется раньше 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Сообщается, что правительство соседнего государства раз в две недели проверяет эпидемиологическую обстановку. Для открытия границ коэффициент распространения заболеваемости коронавирусом должен быть не более 8 человек на 100 тыс. человек. На данный момент в России он составляет 52, то есть значительно превышает требования.

Финляндия может снять ограничения на передвижение с теми странами, где коэффициент заболеваемости не превышает 8 случаев на 100 000 человек за период в течение 14 суток. Если ситуация с коронавирусом в какой-либо стране ухудшится, снятые ограничения можно вновь ввести. Вчера 6.8. Финляндия вернула ограничения с Бельгией, Нидерландами и Андоррой, где уровень заболеваемости высокий. отметили в Генконсульстве.

При этом все граждане Финляндии могут вернуться в свою страну. При въезде рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин.

Финляндия утверждает, что имеет доказательства нарушения своих границ истребителями РФ.

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