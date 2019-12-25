Посол: Размещать в Норвегии ПРО США не планируется

Руне Ресаланд рассказал, зачем Осло нужны учения союзников на своей территории.

Размещать в Норвегии американские системы противоракетной обороны не планируется. Об этом в интервью журналистам "Интерфакса" сообщил посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд.

Размещение средств ПВО США в Норвегии не планируется Руне Ресаланд, посол Норвегии в России

Дипломат рассказал, что Норвегия создает условия для проведения тренировок и испытания для союзников североатлантического альянса, включая и учения для корпуса морской пехоты США. Это связано с необходимостью Осло обеспечить себя поддержкой членов НАТО ради сохранения национальной безопасности. Ресаланд напомнил, что для страны важно, чтобы военная поддержка сработала во время войны или кризиса.

Руне Ресаланд заметил, что военные силы НАТО не находятся на постоянной основе в Норвегии.

Норвегия помогла России в ликвидации разлива топлива в Норильске.