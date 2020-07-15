Норвегия помогла России в ликвидации разлива топлива в Норильске

Специалисты прибыли в Норильск, чтобы помочь очистить город от разлитых нефтепродуктов.

Норвегия помогла России в ликвидации аварии с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил посол страны в Москве Руне Ресаланд в интервью для "Интерфакса". Дипломат рассказал, что специалисты Норвегии по приглашению компании "Норильский Никель" решили помочь России в работах по очистке акватории.

Руне Ресаланд отметил, что выбросы дизельного топлива не попадают ни под одно межгосударственное соглашение. Однако Норвегия посчитала необходимым помочь справиться с экологической проблемой Норильску. В процессе работ иностранцы использовали собственное очистительное оборудование.

Напомним, что ранее в "Норникеле" отказались признавать ущерб природе, который был определен Росприроднадзором. Представители компании заявили, что не согласны с оценками ведомства относительно вопроса количества утечки нефтепродуктов. "Норникель" не стал отрицать того, что должен ликвидировать последствия аварии за собственный счет.

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