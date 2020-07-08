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"Норникель" оспаривает штраф из-за разлива топлива под Норильском

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма штрафа соответствует уровню ущерба.

"Норникель" оспаривает штраф на сумму 147,7 миллиардов рублей, который был выписан компании Росприроднадзором из-за разлива топлива под Норильском. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Претензия состоит в том, что ведомство при расчёте суммы штрафа учитывало максимальные коэффициенты. В Росприроднадзор компания направила соответствующее письмо.

До этого Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма штрафа соответствует уровню ущерба, который был нанесён экологии Арктики.

Максимальный коэффициент 5 учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на воду, если меры по ликвидации ущерба не применяются. В "Норникеле" отмечают, что устранять последствия аварии принялись сразу. Также компания считает, что ведомство некорректно рассчитало массу нефтепродуктов, попавших в воду.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске.

Видео: СК России

Теги: норильск, норникель, разлив нефтепродуктов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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