"Норникель" оспаривает штраф из-за разлива топлива под Норильском

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма штрафа соответствует уровню ущерба.

"Норникель" оспаривает штраф на сумму 147,7 миллиардов рублей, который был выписан компании Росприроднадзором из-за разлива топлива под Норильском. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Претензия состоит в том, что ведомство при расчёте суммы штрафа учитывало максимальные коэффициенты. В Росприроднадзор компания направила соответствующее письмо.

До этого Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что сумма штрафа соответствует уровню ущерба, который был нанесён экологии Арктики.

Максимальный коэффициент 5 учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на воду, если меры по ликвидации ущерба не применяются. В "Норникеле" отмечают, что устранять последствия аварии принялись сразу. Также компания считает, что ведомство некорректно рассчитало массу нефтепродуктов, попавших в воду.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске.

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