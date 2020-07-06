Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что инцидент в Норильске принес "беспрецедентный ущерб" Арктике.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске. Он составил почти 148 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Кобылкина, установленная сумма соответствует аварии, которую можно считать экологической катастрофой. Министр напомнил об аварии танкера Exxon "Эксон Валдис", которая произошла у берегов Аляски. Тогда компании предъявили сумму ущерба в размере более 5 млрд долларов.

Напомним, что после заявления Росприроднадзора акции "Норникеля" на Мосбирже начали резко снижаться. Стоимость ценных бумаг упала сразу на 3,2%.

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Видео: kremlin.ru