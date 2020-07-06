Биолюминесценция у одноклеточных морских организмов происходит за счет деформации под действием механических сил.

Физики выяснили от чего светятся морские волны. Об этом сообщает журнал Physical Review Letters со ссылкой на исследование.

В качестве объекта исследования ученые взяли организм Pyrocystis Lunula. Исследования показали, что одноклеточные организмы генерирует свет в ответ на механическое раздражение в результате вязкоупругого отклика – эфекта, который возникает на материалах. Ученые разработали методику микроманипуляции и высокоскоростной визуализации на уровне отдельных клеток. Они меняли систематические параметры за счет чего обнаружили, что вспышки зависят от глубины деформации и скорости её возникновения.

Однако, исследователям пока непонятно, как запускается физический механизм, с помощью которого поток жидкости запускает производство света. Об этом говорится в пресс-релизе Кембриджского университета.

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Видео: YouTube / АВС7