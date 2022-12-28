Чернышенко: система научной экспертизы РАН перезапускается

Вице-премьер РФ рассказал о необходимости проводить объективную оценку научной деятельности.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что система научной экспертизы РАН (Российской академии наук) перезапускается. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что новая система позволит задействовать наиболее эффективных экспертов, которые на условиях анонимности смогут давать независимую экспертизу. Такой элемент позволят дать объективную оценку научной деятельности в стране.

Позволяет привлекать наиболее эффективных экспертов абсолютно анонимно (без возможности, скажем так, кому-то подыгрывать), делать независимую экспертизу. Это крайне важный элемент управления сферой науки. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник пояснил, что данная система объединит не только членов РАН, но также и всех ученых страны через сложную систему сквозного рейтингования. Напомним, что Геннадий Красников 20 сентября победил на выборах главы РАН и указом российского президента Владимира Путина от 26 сентября был утвержден в этой должности.

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