Чернышенко: в России получены интересные результаты в микроэлектронике и самолетостроении

Вице-премьер страны рассказал об обеспечении потребностей ВС РФ за счет науки.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что в стране получены интересные результаты в микроэлектронике и самолетостроении, которые позволяют приблизить технологический суверенитет государства. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что прикладные научные исследования направлены на то, чтобы оперативно заместить иностранные технологии.

Конечно, прежде всего, для обеспечения нужд наших вооруженных сил, для обеспечения суверенитета во всех направлениях, связанных с очень важными для нас направлениями - микроэлектроника, самолетостроение. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что интеллектуальная собственность должна принадлежать стране, иметь соответствующие лицензии на воспроизведение и масштабирование технологий для импортозамещения. Дмитрий Чернышенко добавил, что сейчас отечественные ученые работают над конкретными вещами, которые требуют замены. После этого вице-премьер рассчитывает, что наука в России сможет опередить коллег и создать свои технологии. Он добавил, что сейчас перед РФ открывается окно возможностей, который может быть коротким из-за стремления иностранных компаний вернуться на большой рынок внутри РФ.

Чернышенко считает, что университеты должны стать драйвером развития экономик в регионах.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live