Чернышенко считает, что университеты должны стать драйвером развития экономик в регионах

Вице-премьер РФ рассказал о приоритетных направлениях в магистратуре.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что отечественные университеты должны стать драйвером развития экономических систем в регионах страны, а также заниматься обеспечением кадрового потенциала и технологической независимости государства. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках видеообращения к участникам пятого по счету Профессорского форума "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".

Наши университеты станут драйвером развития инноваций в регионах и обеспечат развитие кадрового потенциала и технологической независимости страны. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что ключевой задачей для России является обеспечение технологического суверенитета как в научно-технологическом развитии, так и в подготовке высококвалифицированных кадров. Специалисты организовали работу по приоритизации всех имеющихся государственных заданий. речь идет об анализе порядка 12 тысяч тем. Большинство из них касается микроэлектроники, авиастроения, малотоннажной химии, биохетнологической промышленности, двигателе- и приборостроением, а также затрагивающим сферы медицинских изделий и лекарственных препаратов. Правительство страны выделило дополнительные 30 тысяч мест, на которые могут претендовать студенты, которые хотят поступить в "инженерную" магистратуру.

Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта.

Фото и видео: Правительство России