Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта

Он подчеркнул, что российское ПО также должно быть ориентировано на экспорт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, в условиях нарастающего давления со стороны Запада укрепление технологического суверенитета является одним из главных приоритетов. Мишустин подчеркнул, что российское ПО также должно быть ориентировано на экспорт.

Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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