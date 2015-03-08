Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков

По словам Мишустина, на эти цели предусмотрено более 900 млн рублей.

Правительство России подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, на эти цели предусмотрено более 900 млн рублей. Экотехнопарки будут созданы во всех федеральных округах в рамках инициативы "Экономика" замкнутого цикла".

Также Мишустин добавил, что субсидия позволит приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных для этого земельных участках. Кроме того, выделенные средства пойдут на изыскательские работы и строительство объектов в течение ближайших двух лет.

Ранее Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов.

Видео: Правительство России