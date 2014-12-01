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Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

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Компенсация за каждую компанию составит до 200 млн рублей.

Правительство России продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, речь идет о тех субъектах, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Компенсация за каждую компанию составит до 200 млн рублей. Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.

Ранее Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома.

Видео: Правительство России

Теги: выплата компенсаций, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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