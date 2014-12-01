Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

Компенсация за каждую компанию составит до 200 млн рублей.

Правительство России продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, речь идет о тех субъектах, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Компенсация за каждую компанию составит до 200 млн рублей. Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.

Ранее Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома.

Видео: Правительство России