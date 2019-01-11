По его словам, в нынешнем году "намолочено" 150 млн тонн зерна.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома. Об этом он заявил на совещании с правительством.

По словам Мишустина, в нынешнем году "намолочено" 150 млн тонн зерна. Этот показатель стал рекордным для агропромышленного комплекса. Также глава правительства отметил, что с начала года достигнут прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, сои и рапса.

Такие итоги – надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

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