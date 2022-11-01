Мишустин: Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам

Глава кабмина РФ напомнил о приостановке действия в черноморской зерновой сделке.

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин объяснил, что Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании Совета правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он прокомментировал приоритет ШОС по совместной работе по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

С учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным..ю Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ напомнил о том, что в конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Эта угроза поставила под вопрос будущее черноморской зерновой сделки. Однако Москва будет и далее взаимодействовать с ООН и Турцией относительно имеющихся перспектив. При этом в РФ не видят гарантий безопасности сформированного в регионе гуманитарного коридора.

Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией.

Фото и видео: Правительство России