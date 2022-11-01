Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Глава кабмина РФ призвал переходить в расчеты по нацвалютам и электронному обороту с документами.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил коллегам по Совету кабинетов министров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать единую систему обмена финансовой информацией ради достижения безопасности региона и альянса. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании. Он предложил электронно обмениваться данными по банковским платежам, призвал как можно быстрее перейти в расчеты по национальным валютам.

Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, в в будущем именно такие расчеты постепенно станут доминировать, так как этот принцип заявлен в логике независимой экономической и финансовой политике многополярного мира.

Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате.

Фото и видео: Правительство России