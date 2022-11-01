Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил коллегам по Совету кабинетов министров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать единую систему обмена финансовой информацией ради достижения безопасности региона и альянса. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании. Он предложил электронно обмениваться данными по банковским платежам, призвал как можно быстрее перейти в расчеты по национальным валютам.
Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, в в будущем именно такие расчеты постепенно станут доминировать, так как этот принцип заявлен в логике независимой экономической и финансовой политике многополярного мира.
Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате.
Фото и видео: Правительство России
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