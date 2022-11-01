Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

В России пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования властям Индии из-за обрушения моста в штате Гуджарат. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров РФ сделал на заседании совета правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он напомнил, что в данной трагедии погибли люди.

Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что недавно в Индии рухнул едва открывшийся после реконструкции мост. В результате инцидента сотни отдыхающих упали в воду. В реке скончались свыше 130 человек.

Мишустин: к концу октября инфляция в России составила 13%.

Фото и видео: Правительство России