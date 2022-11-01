  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

0 0

В России пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования властям Индии из-за обрушения моста в штате Гуджарат. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров РФ сделал на заседании совета правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он напомнил, что в данной трагедии погибли люди.

Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что недавно в Индии рухнул едва открывшийся после реконструкции мост. В результате инцидента сотни отдыхающих упали в воду. В реке скончались свыше 130 человек.

Мишустин: к концу октября инфляция в России составила 13%.

Фото и видео: Правительство России

Теги: гуджарат, индия, михаил мишустин, соболезнования
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии