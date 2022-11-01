Мишустин: к концу октября инфляция в России составила 13%

Инфляция в России за последние полгода 2022 года, с апреля по октябрь, снизилась. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал руководитель российского кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что считает показательным тот факт, что с января по августа объемы товарооборота между странами-участницами альянса увеличился более чем на треть. Речь идет о сумме, превышающей 156 миллиардов долларов.
К концу октября в России инфляция составила 13% против порядка 18% в апреле текущего года.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ добавил, что страны ШОС намерены и дальше укреплять эту положительную тенденцию, а также усиливать взаимную кооперацию по всем направлениям сотрудничества.
Мишустин: Запад навязывает свои правила наперекор формированию нового миропорядка.
Фото и видео: Правительство России
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