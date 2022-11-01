Мишустин: к концу октября инфляция в России составила 13%

Глава кабмина РФ рассказал о товарообороте между странами ШОС.

Инфляция в России за последние полгода 2022 года, с апреля по октябрь, снизилась. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал руководитель российского кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что считает показательным тот факт, что с января по августа объемы товарооборота между странами-участницами альянса увеличился более чем на треть. Речь идет о сумме, превышающей 156 миллиардов долларов.

К концу октября в России инфляция составила 13% против порядка 18% в апреле текущего года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ добавил, что страны ШОС намерены и дальше укреплять эту положительную тенденцию, а также усиливать взаимную кооперацию по всем направлениям сотрудничества.

Мишустин: Запад навязывает свои правила наперекор формированию нового миропорядка.

Фото и видео: Правительство России