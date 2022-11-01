Мишустин: Запад навязывает свои правила наперекор формированию нового миропорядка

Глава кабмина РФ рассказал о трансформации мирового порядка.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что страны коллективного Запада навязывают свои правила наперекор формированию нового миропорядка. Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках выступления на заседании Совета руководителей кабинетов министров Шанхайской организации сотрудничества. Чиновник отметил, что оппоненты применяют в качестве инструмента давления незаконные санкции, а также вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, используют шантаж и провокации.

Ускоряются процессы фундаментальной трансформации в мировой политике и экономике. Формируется более справедливый миропорядок. Наперекор этим глобальным тенденциям Запад продолжает попытки навязать… Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению премьер-министр РФ, такое поведение со стороны стран Запада негативно влияет на архитектуру глобальной безопасности, а также экономическую стабильность. В мире при этом фиксируется замедление темпов роста, волатильность на глобальных рынках, включая экономический, товарный, сырьевой, продовольственный и финансовый.

Мишустин: Запад не смог изолировать Россию.

Фото и видео: Правительство России