Европейские ученые наблюдали за животными несколько месяцев и смогли объяснить этот феномен.

Стало известно о способности животных предсказывать природные катаклизмы. Об этом сообщает Naked Science.

Как мы знаем, землетрясения несут серьезную угрозы для человека и окружающей среды. Проблема в том, что они почти всегда начинаются неожиданно. Ученые могут рассчитывать только на данные о сейсмической активности и изменения в окружающей местности. В этот раз они приехали на ферму в деревне Каприлья в Италии. Там они надели на шесть коров, пять овец и две собаки специальные датчики. Специалисты наблюдали за животными с октября 2016 по апрель 2017 года. В этот период произошло в регионе произошло более 18 тыс. толчков с магнитудой до 6.6 о шкале Рихтера. Исследование ученых доказало, что животные, находящиеся недалеко от эпицентра толчков начинали вести себя странно.

Специалистам пока не удалось выяснить, как именно животным удается заранее определить, что в этом районе будет землетрясение.

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Видео: YouTube / BlueGum