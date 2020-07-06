Сценарист Assassin's Creed Valhalla оценил критику фанатов на геймплейный ролик

По мнению МакДевитта, выводы по игре сделаны преждевременно.

Сценарист Assassin"s Creed Valhalla Дерби МакДевитт оценил критику фанатов на получасовой геймплейный ролик, выложенный на YouTube.

Как отметил ведущий сценарист игры, геймеры увидели "один цвет радуги". Сам ролик набрал очень много негативных комментариев от поклонников серии игр. Большинство из них заявили, что это копия Assassin"s Creed Origins и Assassin"s Creed Odyssey. Они так посчитали из-за интерфейса и анимации в новой игре, которую не стали менять разработчики.

Напомним, что в ночь на 6 июля на YouTube выложили получасовой геймплей на Assassin"s Creed Valhalla. Спустя несколько часов публикация была удалена. Релиз новой серии запланирован на конец 2020 года.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что В Альпах обнаружен розовый снег.

Видео: YouTube / IGN