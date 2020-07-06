Специалисты утверждают, что это явление указывает на необратимость процесса глобального потепления.

В Альпах обнаружен розовый снег. Об этом сообщает портал ScienceAlert. На данный момент там работают исследователи. Они устанавливают факторы, которые способствовали развитию водорослей.

Розовые пятна на снегу появились на поверхности ледника Презена. Они образовались из-за водорослей Ancylonema nordenskioeldii, рост которых показывает, что запущен процесс глобального потепления. Как правило, небольшое количество водорослей не меняет цвет льда. Однако, если их вырастает много, то он приобретает розовый оттенок. Об этом сообщил ученый из Национального исследовательского совета Италии Бьяджо ди Мауро.

По словам ученого, лед уже не может противостоять глобальному потеплению. Он не исключает, что рост водорослей на леднике произошел из-за присутствия туристов или работы подъемников.

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