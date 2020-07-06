Разработку представят на конференции SIGGRAPH 2020. Там авторы проекта расскажут и покажут на что способен их прототип роботизированной коляски.

Японские инженеры создали инвалидную коляску с руками. Видео с изобретением опубликовано на YouTube канале yamen saraiji.

По факту, это изобретение оснащено двумя руками, которыми управляет удаленный оператор. То есть, он видит на VR-шлеме или экране не только изображение с камеры, но и пятно, которое подсказывает ему, куда смотрит сидящий в коляске человек. Таким образом, он может лучше понимать потребности инвалида.

Коляска оснащена электроусилителем, который не дает ей упасть под весом рук. Он установлен в задней части устройства, за сидением. Также сзади установлены две камеры и микрофон. Имеется модуль беспроводной передачи данных. Аналоги человеческих кистей расположены примерно на одном уровне.

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