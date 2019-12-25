Авторам исследования удалось найти пять вариаций в четырех генах, которые способны управлять вероятностью гибели от COVID-19.

Ученые обнаружили мутации, повышающие риск гибели от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на исследования, опубликованные на научном портале medRxiv.

Специалисты утверждают, что это достаточно редкие мутации. Наличие этих мутаций влияет на способность управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавирусной инфекции в организм человека. Ученые уже выяснили, что опаснее всего COVID-19 для людей, имеющих хронические заболевания (болезнь сердечно-сосудистой системы, диабет, лишний вес), вторую группу крови и для пациентов с мутацией в гене АРОЕ (связано с болезнью Альцгеймера).

В исследовании приняли участие 400 британцев. Все они сдали анализ ДНК и прошли доскональный осмотр врачей. Специалисты полагают, что некоторые из них могли заболеть коронавирусом.

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