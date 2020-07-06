Вчера, 5 июля, Dominion Energy и его коллега Duke Energy перестали осуществлять строительство крупного американского газопровода.

Приостановлено строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (АСР). Минэнерго США обвинил "экологические лобби" в срыве проекта.

Это произошло на фоне неопределенности с ценами и регулированием. Энергокомпании посчитали проект нерентабельным, а АСР стоимостью более 8 млрд долларов – неоправданным на фоне исков защитников природы и многочисленных задержек. Они решили отказаться от строительства, несмотря на крупную победу в Верховном суде.

Напомним, что Верховный суд разрешил строить АСР под Аппалачской тропой – пешеходным маршрутом через горы атлантического побережья, протяженностью около 3,5 тыс. км от Джорджии до Мэна.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что немецкие туристы не поедут в Турцию до конца лета.

Видео: YouTube / CBS