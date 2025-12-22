В Норильске мать оставила четырех детей умирать от голода

Младший мальчик погиб, трем девочкам удалось выжить.

Жительница города Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив внутри помещения своих четырех детей без присмотра. В результате пятимесячный мальчик скончался от голода. В настоящее время еще двое детей находятся в больнице. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. В надзорном ведомстве указали, что фигурантка расследования проживала в доме по улице Бегичева вместе с тремя дочерями в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.

В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения. пресс-служба СК РФ по региону

В квартире представители надзорного ведомства не обнаружили продукты питания. Известно, что две младшие дочери доставлены в больницу. Сейчас несовершеннолетним пациенткам оказывается необходимая медицинская помощь. Старшая дочь отправлена в социальный приют для детей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело пунктам "в" и "д" части 2 ст. 105 УК РФ. Речь идет об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Россиянка заключена под стражу.

Фото и видео: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии