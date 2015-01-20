Кадетские классы Следственного комитета откроют в школах Петербурга

В Петербурге в 2026 году запустят новый формат кадетского образования.

В школах Санкт-Петербурга в 2026 году появятся кадетские классы Следственного комитета, проект направлен на патриотическое и правовое воспитание школьников. Следственный комитет запускает в Петербурге проект по созданию кадетских классов. Специализированные классы начнут работу в 2026 году в образовательных учреждениях города. Основной целью инициативы заявлено формирование у школьников гражданской ответственности, патриотизма, дисциплины и правовой культуры.

Учебная программа кадетских классов будет включать как общеобразовательные предметы, так и специальные курсы, посвященные деятельности правоохранительных органов и основам правоприменения. В ведомстве сообщили, что в образовательном процессе будут задействованы действующие сотрудники и ветераны Следственного комитета. Также планируется участие родителей и представителей общественных организаций в воспитательной работе.

Церемония подписания соглашений о запуске проекта состоялась в школе № 304 Центрального района. Это учебное заведение на данный момент является единственным в Петербурге, где реализуется следственный кадетский профиль. Сообщается, что в новом учебном году специализированные кадетские классы планируется открыть во всех 18 районах Санкт-Петербурга.

