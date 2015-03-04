В Приморском районе досрочно достроили новую школу на 1320 учеников

Площадь здания — 28,8 тысячи квадратных метров.

В Красногвардейском переулке ввели в эксплуатацию новое крупное учебное заведение, построенное Группой ЦДС по соглашению с городом. Школа рассчитана на 1320 учеников и расположена на территории квартала "Чёрная Речка". Объекту присвоен адрес: Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, 9, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Площадь здания — 28,8 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы современные учебные аудитории, лаборатории, мастерские, библиотека и медицинские кабинеты. Для спортивной подготовки созданы четыре зала, 25-метровый бассейн и отдельный "лягушатник" для облегчённого обучения плаванию младших школьников. Для мероприятий — большой актовый зал на 900 мест с гримерными.

Начальные классы будут обучаться в отдельном блоке школы — это решение принято для безопасности и удобства детей. Здание полностью адаптировано для маломобильных учеников: установлены лифты, организована безбарьерная среда.

На территории вокруг школы разместили большой спортивный комплекс. Здесь есть футбольное поле, площадки для игр с мячом, зоны для бега, тренажёры, а также столы для шахмат и тенниса. Предусмотрена и метеоплощадка, которая позволит проводить практические занятия на улице.

Фото: портал "Строительный Петербург"