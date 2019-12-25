Потанин: Россия в мировой экономике возвращает позиции, утраченные с распадом СССР

Владимир Потанин в интервью "России 24" поделился своим видением глобальных экономических процессов.

Наша страна и предпринимательство столкнулись с почти "идеальным штормом", однако оба справляются с ним. Соответствующими данными с журналистами телеканала "Россия 24" поделился президент компании "Интеррос" и "Норникеля" Владимир Потанин. При этом государство, по мнению российского предпринимателя, должно защищать инвестиции отечественного бизнеса в экономической системе страны. Эксперт уточнил, что после ухода части иностранных компаний с внутреннего рынка у властей возникла нехватка производимых товаров и услуг.

Стимулируя спрос и принимая разные меры поддержки экономики, мы столкнулись с тем, что мы просто мало производим товаров и услуг. В условиях еще и кадрового голода это прямо совсем почти идеальный шторм, и мы с ним потихонечку справляемся. Владимир Потанин, бизнесмен

Если зарубежные компании решат вернуться в Россию, то государство должно обеспечить защиту отечественного бизнеса. С одной стороны правительство заинтересовано в том, чтобы к нам поступали товары и услуги из-за границы, но с другой стороны важно понимать, что существуют инвестиции, сделанные в трудный для страны момент. Эксперт добавил, что сейчас Россия в глобальной экономике возвращает собственные позиции, утраченные уогда-то с распадом Советского Союза.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ