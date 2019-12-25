Причина, объяснили в "Русале", в череде экологических аварий по вине "Норникеля".

"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля". Об инициативе сообщает пресс-служба компании.

"Русал" обратился к совету директоров "Норникеля" с предложением принять резолюцию, которая обяжет Владимира Потанина сменить менеджерский коллектив в компании. При этом "Норникелю" рекомендуют перенести головной офис, а также изменить политику в отношении экологии и безопасности.

Причина, объяснили в "Русале", в череде экологических аварий по вине "Норникеля". Это, сказано в сообщении, заставляет задуматься о компетентности управленцев, о их способностях управлять делами компании.

Ранее мы писали, что "Норникель" оспаривает штраф из-за разлива топлива под Норильском.