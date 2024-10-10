В Красноярске арестовали директора департамента "Русала" по делу о подкупе

Следователи раскрыли подробности громкого дела в регионе.

Уголовное дело по статье 204 УК РФ о коммерческом подкупе возбудили российские следователи в городе Красноярске по факту коммерческого подкупа при закупке средств индивидуальной защиты. Оперативники арестовали местного директора из департамента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в дирекции по устойчивому развитию компании "Русал менеджмент". Расследование ведется на основании материалов, предоставленного региональным управлением полиции и службы безопасности "Русала".

По предварительной версии от правоохранительных органов, в период с 2021 по 2023 года сотрудники текстильной компании передавал денежные средства за победы в конкурсных отборах по поставке средств индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторов. Размер незаконного вознаграждения для директора составлял два процента от стоимости поставленного товара. В общей сложности злоумышленник получил около четырех миллионов рублей.

Напомним, что максимальное ннаказание за коммерческий подкуп предусматривает в России до 12 лет заключения.

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Фото и видео: официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия