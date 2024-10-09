В Красноярском крае осудили экс-министра за хищение средств для ветеранов ВОВ

Надзорное ведомство планирует обжаловать приговор, который оно считает слишком мягким.

Бывший министр п социальной политики Красноярского края Галина Пашинова признана виновной по уголовному делу в части 2 статьи 286 УК РФ о хищении денежных средств в ходе покупки подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Известно, что суд назначил фигурантке расследования наказание в виде лишение свободы на срок в три года и десять месяцев условно. Считается, что женщина превысила должностные полномочия. Следственный комитет пояснил, что также фигурантами дела стали бывший первый заместитель министра социальной политики региона Наталья Колягина и три представителя коммерческих организаций - Денис Михиенко, Наталья и Вадим Гиляевы. Обвинение инкриминирует им мошенничество. Все подсудимые вину не признали.

Приговор после его поступления будет обжалован прокуратурой. пресс-служба прокуратуры по Хакасии и Красноярскому краю

Напомним, что в период 2017 и 2018 годов Колягина вступила в сговор с представителями коммерческих фирм с целью хищения бюджетных средств в рамках исполнения контрактов на покупку подарков для ветеранов ВОВ ко Дню Победы. В результате регионом были заключены контракты на поставку электрочайников, мультиварок, пароварок, термопотов, тонометров, миксеров, соковыжималок, блендеров, мультипекарей, утюгов, хлебопечей на общую сумму более 4,3 миллиона рублей. В общей сложности чиновники обязаны были закупить 900 ценных подарков, но в реальности приобрели лишь дешевые электрические чайники, утюги, автоматические тонометры и пледы в количестве не более 600 товаров на сумму в 1,2 млн рублей. Галина Пашинова подписала акт приемки-передачи, а также другие отчетные документы, на основании которых поставщикам перечислили 4,3 млн рублей. Далее похищенными деньгами злоумышленники распорядились по личному усмотрению.

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Фото и видео: Прокуратура Красноярского края