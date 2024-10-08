Петербуржец выдал себя за регулировщика и оштрафовал бабушку за переход дороги в неположенном месте

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу о мошенничестве в отношении 56-летнего местного жителя, который незаконно оштрафовал пешехода.

По версии следствия, утром 3 сентября 2024 года обвиняемый, находясь у д. 8 по Кронверкской улице, заметил, как 85-летняя женщина перешла дорогу в неположенном месте. Мужчина быстро надел на себя светоотражающий жилет и с пластиковым жезлом регулировщика побежал "штрафовать" пенсионерку. Мужчина, выдав себя за сотрудника Гоставтоинспекции, сказал бабушке, что она нарушила правила дорожного движения и теперь должна заплатить 4,5 тысячи рублей в виде штрафа. Пенсионерка заплатила "штраф" на месте.

Обвиняемый вину признал и, пояснил, что жилетка и жезл регулировщика были приобретены им специально для обмана лиц, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербурженку оштрафовали на 1000 рублей за ношение полицейской формы.

Видео: прокуратура СПб