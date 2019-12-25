Российский Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии

Специалист объяснил, что российский истребитель в первую очередь поступит в войска ЗВО.

Российский истребитель Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на сообщение Минобороны России. Чиновники рассказали, что первыми на вооружение самолеты получит 6ая армия ВВС и ПВО Западного военного округа.

Вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин уточнил, что расположение новых истребителей "радикально нарастит возможности авиации ЗВО", а также позволит РФ ликвидировать самолеты противника в данном регионе.

В сочетании с мощными сухопутными силами, особенно в Калининградской области, российская авиационная группировка превратит военный потенциал НАТО в регионе в ничто Владимир Анохин, военный эксперт

Журналисты отмечают, что страны НАТО усиливаются американскими истребителями. Уже сейчас ВВС Норвегии имеет первые 16 из 32 заказанных самолетов F-35A. Столько же бортов должна получить Польша. Около трех десятков истребителей заказали военные в Дании.

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