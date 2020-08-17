Ветеран ВВС Канады рассказал о первом полете на МиГ-29

Боб Уэйд поделился воспоминаниями об авиашоу в Абботсфорде.

Ветеран Военно-воздушных сил Канады Боб Уэйд рассказал о первом полете на советском МиГ-29. Майор ВВС рассказал об этом в эфире подкаста для coldwarconversations.com.

На авиашоу в Абботсфорд отправились два советских МиГ-29. После перелета через Аляску самолеты были "переданы" Королевским ВВС Канады. Уэйд сопровождал борты до аэропорта. Оба истребителя находились под гражданским контролем из Ванкувера. Командующему силами боевой готовности в Комоксе дали указание "довести гостей" до Абботсфорда.

Майор сел за штурвал МиГ-29 в рамках ознакомительного полета. До приезда на авиашоу советские военные предложили такой опыт коллегам в обмен на обеспечение себе полетов на F-15 Eagle или F/A-18 Hornet. В США от такого предложения отказались.

При прохождении вертикали после взлета самолет F-18 останавливался или даже откатывался на несколько узлов в скорости, но МиГ-29 все еще разгонялся, так я понял, что у него лучшая тяга при любом весе топлива Боб Уэйд, Ветеран Военно-воздушных сил Канады

Иностранец заметил, что хотя "чистую мощь" самолета МиГ-29 нельзя было не заметить,истребитель создавался "для войны на истощение". Из него торчали заклепки, а также изношенные шины.

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Видео: YouTube / Минобороны России

