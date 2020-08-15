Турецкий аналог ЗРПК "Панцирь-С1" был уничтожен в Ливии менее чем за 48 часов

Три комплекса ACV-30 Korkut производства Турции были развернуты на авиабазе Аль-Ватия

Всё это вооружение было уничтожено в ходе авиаудара, нанесенного истребителями МиГ-29 и СУ-24. Предполагалось, что в случае необходимости комплексы будут защищены турецкими истребителями F-16, но самолеты оказались не готовы к атаке и также были потеряны.

При этом ранее Турция сообщала о наличии у ACV-30 Korkut специальных радаров. По мнению экспертов, истребители противников могли использовать БКО "Талисман", чтобы обмануть их и подлететь к авиабазе незамеченными.

Напомним, обстановка в Ливии накалилась в 2011 году, когда был свергнут режим Муаммара Кадафи. С тех пор страна находится в состоянии двоевластия: в Триполи заседает Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, а восточные территории принадлежат Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара.

Видео: Youtube/Минобороны России