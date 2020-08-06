Российский МиГ-29 "уничтожил" американский MIM-23

В Defence24 рассказали, что ликвидация объекта прошла в конце июля в ливийском Сирте.

Самолет МиГ-29 российского производства "уничтожил" американский зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Об этом заявили журналисты портала Defence24. По данным СМИ, инцидент произошел в конце июля. В публикации отмечается, что истребитель ликвидировал комплекс, расположенный около города Сирт в Ливии. операторами данного комплекса выступали турецкие военные.

Это может быть еще одним доказательством того, что самолеты МиГ-29 все же обладают очень высоким боевым потенциалом, если они оснащены современным высокоточным оружием статья Defence24

В Defence24 считают, что комплекс MIM-23 Hawk не смог обнаружить МиГ-29. Экипаж самолета мог применить против американской техники систему радиоэлектронной борьбы. Журналисты не исключили, что операцию выполняли российские летчики.

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