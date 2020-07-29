Журналисты местного портала объяснили, почему поставки "Триумфа" в Китай могут откладываться.

В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400. Об этом рассказали журналисты издания Defence24. В СМИ отметили, что приостановка поставки зенитных ракетных комплексов "Триумф" из РФ в Китай может быть связана с развитие китайско-индийского конфликта, а не только ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Официально возможные перерывы являются производными от проблем, нельзя упускать из виду гораздо более прагматичное и геополитическое измерение всего вопроса, связанное с напряженностью в китайско-индийских отношениях авторы Defence24

В публикации журналисты рассказали, что Нью-Дели ждет поступления из России новых ЗРК "Триумф". С-400 согласно заключенным договоренностям должны прибыть в Индию в 2021 году. Однако заказчик просит передать системы уже в 2020 году.

Это не первый случай, когда российские ракетные комплексы С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином авторы Defence24

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