В Варшаве рассказали, что РФ может достать до Польши при помощи баллистических ракет.

Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием. Об этом местным журналистам рассказал сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк. Специалист добавил, что чиновники недовольны расширением возможностей российской армии за последние годы. Вильк отметил, что большая часть воздушно-десантных войск РФ находится именно в Западном военном округе.

Эксперт рассказал, что российская "Дубина" может без усилий дотянуться до Польши и части стран Западной Европы. По словам Вилька, Калиниград для России является "крепостью, нашпигованной различными войсками". В Польше уверены, что в регионе находится наибольшее количество средств артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Частично вооружение размещено на территории Псковской области.

В Варшаве отметили, что инфраструктура Европы находится в зоне поражения баллистических ракет России. Он Вильк напомнил, что их радиус действия достигает 1,5 тысяч километров. Это позволяет военным с легкостью достать до территории Польши.

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС.

Видео: YouTube / Минобороны России