Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы. Об этом в интервью журналистам "Интерфакса" рассказал заместитель главы МИД Александр Грушко.
Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся - разместим и мы
Александр Грушко, замглавы МИД России
Чиновник отметил, что Польша и страны Балтии должны понимать, что получение статуса "прифронтовых государств" скажется на вопросе национальной безопасности. Страны могут получить данный статус, так как стремятся получить военное присутствие США в любом виде. В МИД России добавили, что Москвой будут "приняты все меры".
Если мы увидим движение в сторону формирования конкретных планов, с нашей стороны будут приняты все необходимые меры предосторожности
Александр Грушко, замглавы МИД России
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Видео: Youtube/ Минобороны России
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