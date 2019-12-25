Политик объяснил, какие отношения между США и ЕС.

Дональд Трамп назвал причину создания Евросоюза. Об этом американский лидер заявил журналиста во время брифинга в Белом доме. Политик отметил, что организация создавалась для того, чтобы эксплуатировать Вашингтон в своих целях. По мнению Трампа, ЕС никогда не относился к США "хорошо".

Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели Дональд Трамп, президент США

Американский политик не стал приводить в пример СМИ конкретных действий Евросоюза в отношении США. Однако Трамп добавил, что у Вашингтона прекрасные отношения с европейскими странами, несмотря на то, что они "не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли".

В ЕС назвали исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз.