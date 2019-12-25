В ЕС назвали исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз. Об этом во время сессии Европарламента заявил глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС Манфред Вебер. Он представляет консервативную Европейскую народную партию. Политик выступил перед членами парламента днем 9 июля.
Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС
Манфред Вебер, член Европарламента
Представитель ЕС отметил, что следует прервать переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Он призвал разработать новую законную основу для отношений ЕС с Анкарой.
Австрия не планирует открывать границы для третьих стран.
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