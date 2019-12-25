В Европарламенте призвали придумать новую схему отношений ЕС с Анкарой.

В ЕС назвали исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз. Об этом во время сессии Европарламента заявил глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС Манфред Вебер. Он представляет консервативную Европейскую народную партию. Политик выступил перед членами парламента днем 9 июля.

Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС Манфред Вебер, член Европарламента

Представитель ЕС отметил, что следует прервать переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Он призвал разработать новую законную основу для отношений ЕС с Анкарой.

Австрия не планирует открывать границы для третьих стран.