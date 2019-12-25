Австрия не планирует открывать границы для третьих стран

Вена не будет прислушиваться к рекомендациям ЕС.

Австрия пока не планирует открывать границы для третьих стран. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал глава местного МИД Александер Шалленберг. Чиновник отметил, что страна не будет прислушиваться к рекомендациям ЕС. Во вторник Евросоюз призвал страны начинать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки.

Меры в отношении третьих стран пока не планируются Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Чиновник отметил, что в Вене изначально были заинтересованы на открытии внутриевропейской зоны. В ЕС рекомендовали странам начать открывать границы для третьих стран. Однако эти советы не обязательны к исполнению.

Напомним, что в рекомендуемый перечень стран, к которым ЕС может открыть доступ не вошли Россия, США, Япония, Грузия, Южная Корея и другие государства.

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