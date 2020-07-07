Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

Тумсо Абдурахманов рассказал, что за убийство Умарова предлагали 20 млн долларов.

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Рамзаном Кадыровым. Журналист Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе, рассказал в эфире программы "Настоящего времени" о том, что многие знали о том, что гибель Мамихана (Анзора) Умарова была заказана. Блогер отметил, что общественности даже озвучивали суммы, предложенные за ликвидацию цели.

Последняя сумма, которую я слышал, — это 20 миллионов долларов за его смерть Тумсо Абдурахманов, блогер в Европе

Спикер отметил, что ранее Умаров не раз открыто критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам Абдурахманова, "все прекрасно понимали", что жизни Анзора угрожает опасность. Напомнил, что сам уроженец Чечни просил в Австрии политического убежища. Блогер рассказал, что убитому россиянину предлагали свою защиту спецслужбы Австрии.

Сейчас полиция Австрии по подозрению в убийстве Умарова задержала двоих уроженцев Чечни. Ими оказались Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности.