Погибший являлся выходцем из Чечни.

Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель прокуратуры города Корнойбург. Специалист пояснил, что погибший в городе Герасдорф россиянин был выходцем из Чечни. Он получил новое имя (Мартин Бек) в связи с участием в программе защиты личности.

Убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. То же самое касается обоих задержанных австрийский прокурор

Эксперт добавил, что полиция считала, что Бек находится в безопасности. Квартира россиянина находилась под наблюдением. Первоначальное имя жертвы не разглашается, чтобы не поставить родственников погибшего под угрозу. В настоящее время правоохранительные органы проверяют версию о политическом мотиве убийства. Жертва пыталась найти убежище в Австрии.

В Вене люди несут цветы к памятнику советским солдатам.