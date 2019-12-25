Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель прокуратуры города Корнойбург. Специалист пояснил, что погибший в городе Герасдорф россиянин был выходцем из Чечни. Он получил новое имя (Мартин Бек) в связи с участием в программе защиты личности.
Убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. То же самое касается обоих задержанных
австрийский прокурор
Эксперт добавил, что полиция считала, что Бек находится в безопасности. Квартира россиянина находилась под наблюдением. Первоначальное имя жертвы не разглашается, чтобы не поставить родственников погибшего под угрозу. В настоящее время правоохранительные органы проверяют версию о политическом мотиве убийства. Жертва пыталась найти убежище в Австрии.
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