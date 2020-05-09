В Вене люди несут цветы к памятнику советским солдатам

Также накануне цветы к памятнику возложили российские дипломаты.

Жители Вены по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возлагают цветы к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац. Все основание монумента уже усыпано цветами. Об этом сообщило ТАСС.

В Вене также на данный момент действует запрет на проведение массовых мероприятий в условии пандемии коронавируса. Однако жители Вены в индивидуальном порядке приносят букеты цветов к памятнику. Некоторые исполняют там же песни военных лет. Накануне праздника МВД Австрии восстановило позолоту текста мемориальной надписи на памятнике, которая была испорчена вандалами в прошлые годы.

Также накануне цветы к памятнику возложили российские дипломаты.

В Австрии насчитывается более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. Австрия обязалась уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов и военнопленных тех государств, которые находились в состоянии войны с гитлеровской Германией.

Сегодня песня "День Победы" прозвучала по всей Украине.

Видео: Instagram/ noescapefromvienna