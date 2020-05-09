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Песня "День Победы" прозвучала по всей Украине

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Композиция прозвучала в рамках флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы.

Песня "День Победы" прозвучала в полдень по всей Украине в рамках флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы. Об этом сообщило ТАСС.

Эта всем знакомая композиция звучала на улицах, в парках, в общественном транспорте. На площади Победы в Киеве эту песню исполнили представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В День Победы эфир телеканала "112 Украина" посвящен ветеранам и труженикам тыла. В рамках праздничного марафона звучат различные песни военных лет.  В течение дня будут обсуждаться многие киноленты о войне. Также впервые на Украине телеканал предлагает посмотреть отреставрированную версию "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова.

Лукашенко призвал не торопиться с "осуждениями" за проведение парада Победы в Минске.

Видео: YouTube/ 112 Украина

 

Теги: день победы, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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